菜市場金馬獎 花蓮東大門夜市20攤摘星40顆

被譽為「菜市場金馬獎」的經濟部樂活名攤評核賽事，花蓮東大門夜市總計20家攤商分別榮獲星級認證，包括3星7處、2星6處及1星7處，總星數達40顆。 （記者王峻祺攝）

2017-11-17 15:26

［記者王峻祺／花蓮報導］集結400家攤商的花蓮東大門夜市，自2015年7月正式營運後，極具特色的3條小吃街，每日均吸引上千名遊客朝聖，經濟部今年舉辦「改進傳統市場經營管理」評比，花蓮共有20家攤商獲「樂活名攤」星級認證，合計摘星40顆，20日將前往台中接受表揚。

被譽為「菜市場金馬獎」的經濟部樂活名攤評核賽事，今年全國共有113處獲優良市集與1019處樂活名攤通過評核，花蓮東大門夜市總計20家攤商分別榮獲星級認證，包括3星7處、2星6處及1星7處，總星數達40顆。

佔地9公頃規模的東大門夜市，2015年營運後，以3條不同文化特色小吃街打響全台知名度，400家攤位各具特色，目前還陸續新增使用電子支付系統，並進一步採信用卡手機交易，今年截至9月底已累積吸引逾100萬觀光人次造訪。

東大門自強夜市主委謝順泉說，獲得經濟部3星級評等，對攤商是相當大的肯定及鼓勵，所有業者未來將投入更多心力在夜市軟硬體上並提升服務品質，期望打造全台首座5星級國際觀光夜市的目標。

縣府觀光處代理處長彭偉族表示，今年是東大門夜市第2次參加經濟部評核，繼去年初次參與便獲得優良市集2星認證後，1年多來持續提升夜市服務品質，並輔導業者提供行動支付機結帳服務，便利消費者搶食觀光大餅。

他強調，今年共有20家攤商榮獲經濟部樂活名攤3星、2星及1星認證，20日將前往台中接受表揚，期望明年繼續努力，與業者繼續創新服務、提升攤位特色，持續與新商業模式接軌，摘下更多星級認證。