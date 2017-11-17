桃機二航廈證照查驗系統大當機 機場人潮塞爆

2017-11-17 15:01

〔記者朱沛雄／桃園報導〕桃園機場第二航廈移民署出入境證照查驗系統下午2點多傳出當機情形，一度只能依賴人工查驗，現場擠滿排隊等候的大批旅客，有人排隊排的不耐煩，也有人急得跳腳，經過緊急搶修，系統已在3點多左右恢復，目前當機原因仍在調查中。

據了解，系統大約在2:30分左右當機，一開始是第二航廈，後來則是一、二航廈證照查驗系統都當機，系統約30分鐘後修復，雖然事發當時非尖峰時段，但仍有大批旅客排隊等候，旅客抱怨人潮多到幾可和跨年晚會相比。

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