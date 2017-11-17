金安獎處處有溫馨故事 警察、公車司機樂助人

駕駛長孫銘呈（中）、警員侯宇哲（左一），分別獲今年金安獎優良職業汽車駕駛人獎，及交通警察績優獎（記者鄭瑋奇攝）

2017-11-17 16:07

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕交通部辦理的106年金安獎今登場，共215位機關、個人得獎，交通部次長祁文中表示，台灣每10萬人死亡事故，近年來呈下降趨勢，去年約13.22人，相較OECD國家，僅低於俄羅斯，與鄰近國家相比，較韓國高出1.5倍、日本3.6倍，仍有努力空間。

去年有約2800人因交通事故死亡，為降低交通死亡事故發生，達到108年每30日死亡人數減少15%、降至2500人以下；後續將持續推動公車進校園、高齡者駕照管理、汽車路考、科技執法、大型車裝設輔助系統等措施，希望建立良善駕駛與交通文化，鼓勵企業及民眾皆能自律，共同建構零事故的交通安全環境。

金安獎獲獎者都擁有許多故事，今年獲交通警察績優獎的侯宇哲表示，曾於今年3月值交通崗勤務時，在板橋縣民大道發現一位阿婆在人行道上賣菜，關注10來分鐘後上前了解，發現阿婆三餐困頓，只能賣自己種的菜，且已經賣了兩個小時，還有許多菜沒賣完。當下因天色漸昏暗加上溫度驟降，詢問阿婆尚未吃晚餐後，決定給阿婆500元讓她返家休息，也沒有打算開罰單。

侯宇哲說，他認為當警察應具備同理心，值勤時也曾看見資源回收阿伯，推著推車未看紅綠燈就直接闖越馬路，當下只能趕緊將車輛擋下，讓他快速通過馬路，事後只是告知他過馬路要看紅綠燈，並未開罰單。平常開交通違規罰單，也主要針對闖紅燈、併排停車、酒後駕車等，較易影響交通安全的違規項目；且開單主要是要讓民眾知道這個行為是錯誤，而不是要罰民眾錢。

還有一位在台南開公車的駕駛長孫銘呈，因吊掛大量娃娃裝飾於公車內，被稱為娃娃公車，今年獲優良職業汽車駕駛人獎。孫銘呈表示，當初從開砂石車轉業開公車後，發現早上搭車的乘客，不論是要上班還是上課，都臭著一張臉；為讓乘客開心搭車，決定在車上布置平時自己看了心情就會好的娃娃，搭車乘客看到娃娃時，果真會心一笑，自己看到乘客笑容，也覺得工作都不累了。

除了帶給乘客愉快心情外，開公車也讓孫銘呈幫助到許多人，孫銘呈表示，有一次開末班車時，載到一位台南應用科技大學的學生，沒想到開到最後一站時，她才發現搭錯方向；詢問後發現該學生人生地不熟，身上又沒半毛錢，當下就決定把公車開到火車站，並給她500元搭車回永康。

除此之外，孫銘呈還曾載到一位癲癇乘客，突然在車上發病，聽到乘客呼喊後趕緊將車停路邊，拿手套讓他咬、按摩四肢肌肉，並協助做心肺復甦術，後來乘客恢復呼吸並甦醒，讓他覺得自己做了件有價值的事情。