找回蓪草記憶！ 原民工藝師結合禪繞畫開展

太魯閣族工藝師陳婉麗因擅長禪繞畫，利用蓪草似紙非紙特性，及宛如保麗龍般的潔白髓心作畫，創作出系列極具原民圖騰風格的作品。（記者王峻祺攝）

2017-11-17 14:46

［記者王峻祺／花蓮報導］根莖襯皮可用來作為「米紙」的蓪草，曾是台灣重要經濟作物，近年卻逐漸沒落，太魯閣族工藝師陳婉麗因擅長禪繞畫，利用蓪草似紙非紙特性，及宛如保麗龍般的潔白髓心作畫，創作出系列極具原民圖騰風格的作品，今在花蓮市原住民文化歷史館開展，展期將至12月17日。

蓪草又名通脫木，日治時期時由原住民廣泛種植，在中醫上除能以莖髓入藥外，還可將髓心通脫後，製作成蓪草紙，主要用於美勞素材上，其中蓪草紙的質感因與花瓣極為類似，還能製成蓪草玫瑰或捏塑成各種動植物、昆蟲，極致仿生特性。

近年蓪草採集逐漸沒落，擅長禪繞畫、手工編織技藝的太魯閣族工藝師陳婉麗，積極找尋蓪草，重新將蓪草旋削成紙作畫，並保留蓪草的根莖襯皮原貌融入作品，與禪繞畫結合後，點綴上原住民圖騰，為作品注入新的藝術價值。

「找回蓪草記憶！」陳婉麗說，蓪草除可當作美勞素材外，也相當適合用在線條藝術創作上，更是許多原住民長者的共同記憶，在課程教學上，也常遇到部落耆老異口同聲地說「相當懷念」，是小時候的常見植物，期望藉由蓪草運用找回更多原民故事。

陳婉麗的蓪草禪繞畫作品，即日起已在花蓮市原住民文化歷史館展出，與多名原住民工藝家共同聯展；花蓮市長魏嘉賢說，聯展內容豐富多元，總計140多件原民作品，未來預計將盤點各部落手工精細、風格獨具的工藝品，統一對外行銷，讓花蓮原民文化能夠走出去，帶動部落產業發展。

太魯閣族工藝師陳婉麗，重新將蓪草旋削成紙作畫，並保留蓪草的根莖襯皮原貌融入作品，與禪繞畫結合後，點綴上原住民圖騰，為作品注入新的藝術價值。 （記者王峻祺攝）