2017-11-17 14:42

〔記者歐素美／台中報導〕來和台中市美術家進行一場跨時空的對話吧！台中市區藝術中心美術家資料館「｛旅人｝-跨時空對話，館藏精品常設展」今天在DJ VU:NUN及舞者Ｍilla合作的「叢林足跡」即興樂音及舞蹈中開幕！象徵這次活動以全新的展覽模式與視野，邀請參觀民眾來一趟與自我對話的藝術旅行。

這次展出的作品共20件，都是港區藝術中的館藏作品，包括祁連「關渡船舶」、彭昭如「故鄉空間」、王守英「武陵之秋」、侯壽峰「阿里山日出」、黃書文「悠閒」、陳瑞福「早市」等畫作，還有余燈銓「思」及李元亨「親情」等雕塑作品。

展覽現場並打造一座隧道，透過詩人或名人的詩句、話語，讓參觀民眾體會及省思「旅人」的意義。港區藝術中心配合這項展覽，並將於本月17、18、19日舉辦三場次體驗活動，邀請李瓊蝶、吳景斌、張永薇老師，以即興肢體舞蹈、東方能量指引卡及品茶等活動與參觀民眾互動。

文化局副局長黃名亨表示，旅人展是利用精彩的館藏作品，進行旅人時空的對話，收藏品透過主題策展的方式與民眾互動，不管是人生的旅程或藝術家創作過程體悟，透過策展的論述，讓民眾能夠深切了解作品跟他之間產生的一些互動，也有美感及美學上的體驗跟提升，非常有意義，希望民眾多到港區藝術中心來欣賞特展的作品。

策展人洪雪玲說，這個展覽有一個很重要的理念，就是希望旅人是一種態度而不是一種行動，旅人是一個走在自己生命道路上的人，並以「旅人把生命視為一輩子唯一旅程」這句話送給大家，希望大家把自己生命活得精彩，透過這個展覽與畫作的內心作一個對話。