胡智為回母校 張廖萬堅募百萬捐西苑高中棒球隊

2017-11-17 14:09

〔記者黃鐘山／台中報導〕美國職棒大聯盟MLB坦帕灣光芒隊台灣投手胡智為，今天返回母校台中市西苑高中參加校慶運動會，全校師生陷入瘋狂，爭相與他合影、要簽名，一手催生西苑高中棒球隊的立委張廖萬堅也到校迎接未來之星「小嘟嘟」，並代捐百萬元給西苑高中棒球隊。

胡智為是史上第12位登上美國職棒大聯盟的台灣球員，今年在美表現優異，美東時間9月28日與紐約洋基隊交手時，中繼投1局被敲1發全壘打，而隊友在後半局攻下7分逆轉戰局，幸運奪下大聯盟生涯首勝。

張廖萬堅表示，西苑高中棒球隊畢業的球員中，目前胡智為是美國大聯盟光芒隊球40人保護名單，今年球季6度登上大聯盟，球季極被看好，明年春訓表現正常，將有機會從大聯盟出賽。

張廖萬堅也當場宣布，多位長期支持棒球運動的企業主，透過他捐出百萬獎金給西苑高中棒球隊。此外，明年球季只要胡在大聯盟能上場，每上場投球就捐3萬，如果得中繼、救援點就捐5萬，獲得勝投更將加碼至10萬塊，來鼓勵胡爭取好表現。

胡智為表示，所得獎金將全數捐贈回饋母校西苑高中棒球隊使用，藉此鼓勵學弟們勇於追求夢想，重點是要隨時準備好自己。明年給自己的目標就是保持身體健康狀況，做好自我訓練，站穩大聯盟25人名單。