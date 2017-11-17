屏縣推地方產業創新 16業者展成果

2017-11-17 13:54

〔記者羅欣貞／屏東報導〕推動地方產業創新，屏東縣今年共有16家廠商在縣府補助下完成研發計畫，從農業生技、食品、服務到技術創新，展現在地企業創新研發能量，今天（17日）舉辦成果發表會，並在縣府南棟大樓1樓大廳展出研發成品，展至至12月15日。

屏東縣長潘孟安指出，推動地方產業創新研發推動計畫，至今已邁入第9個年頭，此次縣府除編列預算300萬元外，還有經濟部挹注532.6萬元補助，中央與地方共同投入832.6萬元，也帶動企業投入2234萬元研發經費。

此次成果展參展廠商共有16家，其中，新豐碾米工廠利用屏東在地糙米加上高品質的山地門德文村咖啡，開發出發芽米咖啡複合式即溶包。可茵山休閒農場利用可可外殼及可可豆萃取所含活性化合物，開發可可保養品系列-護手霜、精華液、面膜等相關附加產品。

另外，利生種苗公司透過人工催熟方式，大幅提升仔魚活存率。薰之園香草農場將農場種植的無毒香草加工成天然化妝品。生大鋸業有限公司研發鋸齒自動化品檢機，有效提升生產的效能並確保產品的品質，具體實現工業4.0的應用技術。智相科技針對重型機車零配件改裝，從金屬切換成碳纖維複合材料，協助台灣排氣管業者銷售給國際重機品牌商等。