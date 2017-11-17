扯！ 26公頃公園6廁所糞水直接流入排水溝

2017-11-17 13:38

〔記者張聰秋／彰化報導〕好誇張！佔地123公頃的彰化縣溪州公園分為公園、森林、苗木三大區，其中，專辦花卉展覽活動的公園區，面積26公頃，裡面6棟公廁污水竟然都直接流入野溝，縣議員李俊諭今在議會揭露，要求縣府正視公園沒有排水下水道衍生環境衛生和污染問題。

李俊諭說，溪州公園開放10多年，公園裡沒有開挖埋設廁所污水排水下水道，這還是當地居民向他陳情抱怨，才曝露出這個誇張的公共衛生問題。

李俊諭表示，長期以來，當地居民忍受廁所污水直接流入野溝，天熱、野溝乾涸，野溝飄散出濃烈刺鼻尿騷味，居民被臭味薰到受不了，只好求助民代。

李俊諭指出，這麼大公園的公廁竟然沒有專門處理廁所污水的下水道系統，實在很離譜，遊客上完廁所，糞便、尿液流入化糞池，化糞池滿溢流入野溝，野溝形同死溝，尿騷味越來越重，臭味揮之不去。

對此，縣府水利資源處長陳詔慶表示，溪州公園公廁有化糞池也有排水接管，排泄物流入化糞池，污水經由接管再流入排水溝，為何污水中途會流入野溝，須現場會勘找出問題再尋求改善。

「破管、斷管，當然就會流不出去！」李俊諭說，廁所地下排水接管年久失修，縣府置之不理，任由污水亂排，這種作為，好比縣府要求工廠不能亂排廢水，自己卻放任廁所污水亂排，民眾負面感覺就是「只准州官放火，不許百姓點燈！」希望縣府重視民眾的觀感。