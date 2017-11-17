南市普查機關車86輛 糖業用占大宗

麻豆代天府的375號蒸汽機關車。（記者洪瑞琴翻攝）

2017-11-17 13:15

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市文化資產管理處展開全市機關車普查計畫，進行歷史發展沿革、使用及保存概況、文化價值與珍稀度調查等工作，調查後並建立清冊，以利後續維護保存。

烏山頭水庫的C型機關車。（記者洪瑞琴翻攝）

調查結果，南市轄內現存退役的蒸汽機關車與內燃機關車，總計有86輛，分屬糖業、鹽業、鐵路縱貫線、水圳工程使用車輛，其中最大宗為糖業產業用機關車，共有75輛，其次為鹽業產業用7輛、縱貫線的台鐵車輛3輛、水圳工程用1輛。

新營糖廠中興車站旁的382號蒸汽機關車。（記者洪瑞琴翻攝）

文資處表示，這次普查逐一揭開每部機關車背後的歷史與特色，交織出昔日嘉南平原陸路主要運輸交通史，蒸汽機關車最初由西方發明，而後傳至東方，開始模仿、嘗試自產，從台南現存機關車中，亦可發現這樣的歷史脈絡。

既存的機關車中，許多是來自歐美等國，如比利時AFB、美國Plymouth、美國Brookville、德國DIEMA的機關車；也有來自日本第一款民間自製量產型號的蒸汽機關車，目前安置於國立成功大學光復校區的BK24，其係1901年日本「汽車製造合資會社」模仿英國A8型機關車所製造；現存於烏山頭水庫的C型機關車，則是日本模仿德國Henschel製車輛所製造。此外，更有「Made in Taiwan」台灣製造的蒸汽機關車，例如現存於麻豆代天府的375號蒸汽機關車，與新營糖廠中興車站旁的382號蒸汽機關車，都是由前身為日治時期台灣鐵工所的台灣機械公司，在1948年前後所製造。文資處表示，調查計畫確切考證每部機關車的身世，亦梳理台南現存機關車與鐵道運輸工業之間的發展脈絡，有助於後續文資討論及研究展示，同時供作台糖公司、台鹽公司、台鐵管理局等機關車保管單位的維護管理參考，與推動古物指定等文資審議程序依據，未來推廣教育以讓民眾親近鐵道文化。