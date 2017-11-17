國中小特奧滾球錦標賽 澎湖師生熱鬧「滾滾」

2017-11-17 13:01

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖第2屆國中小特奧滾球錦標賽，今日在湖西國中盛大舉行，計有251位師生參加，報名相當踴躍。縣長陳光復專程到場為身障學生們加油打氣，並主持開球儀式，同時也下場體驗特奧滾球運動比賽方式。

特奧滾球是專門為身心障礙者所設計、適合他們的競賽活動，讓身心障礙的孩子可以藉由運動項目培養與他人合作的團隊精神，投入運動比賽，拓展人際關係，縣府特委請湖西國中今日在學校運動場舉辦「國中小特奧滾球錦標賽」，包括教育處副處長莊華州、社特教科長李靜嵐、湖西國中校長黃銘廣、隘門國小校長陳元仲都到場為身障學生加油。

雖然澎湖縣大家長陳光復今日行程滿檔，但仍堅持參加開幕式，他表示，這是項特殊且有意義的活動，無論如何都要前來為孩子們加油打氣。同時勉勵大家要走出戶外，透過競賽的過程，學習遵守比賽的規則、服從裁判的判決，培養與他人合作的團隊精神，同時認識朋友，拓展良好的人際關係，這將有助於未來進入各領域時，從中獲得經驗與自信。他也鼓勵大家精益求精，未來能出國比賽，為國爭光。

今年賽事從國小到高職共23所學校，35位指導教練、251位參賽選手，包含離島七美鄉和將軍村國中小學都組隊來參加，由於今日天公作美，艷陽高照，學生們也展現出精神抖擻、活力充沛的樣子，專心投入比賽，陳光復也感受了到大家的熱情，期許都有亮眼的成績表現。