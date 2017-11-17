澎湖推觀光遊客消費券 拚今年120萬旅遊人次達陣

澎湖發行觀光遊客消費券，面額為每張100元。（記者劉禹慶攝）

2017-11-17 12:47

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕去年澎湖觀光人數首度突破百萬人次，今年澎湖縣長陳光復提出120萬人次，目前距離約5萬餘人，將搭配11月21日起發行觀光遊客消費券，目標可望達陣；今日澎湖縣政府正式對外說明辦法及公布消費券形式。

澎湖觀光遊客消費劵活動，活動期間106年11月21日（以入境日期為準）起至107年2月10日止（消費券可使用至107年2月12日止），兌換完即止。凡入境遊客（限非澎湖籍） 達3天2夜者，憑機票、船票擇一、身份證明文件及澎湖本地住宿證明，入住達2晚以上者（憑住宿發票、收據或證明），即可每人領取觀光遊客消費券1100元；達2天1夜者，每人領取觀光遊客消費券500元。

遊客可前往澎湖海洋地質公園中心或馬公機場兌領領取，望安、七美也將設置兌換處，地點確定將另行在網站公告，消費券可在合法商業登記及公司登記店家消費；另外也推出消費指南手冊，151家商家提供優惠折扣，今年消費券發行16萬4千張，每張面額100元，預估有2萬人受惠，發完為止。

澎湖縣政府旅遊處表示，除了發行觀光遊客消費券外，另縣府與澎管處也持續推出特色觀光活動，包含12月9、16、23日登場的逆風跨海大行軍、相約漁翁島燈塔賞夕陽草地音樂會、迎向2018跨年晚會等活動，讓澎湖冬季精彩不打烊。