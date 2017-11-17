人間國寶廖瓊枝攜手台灣國樂團明演出《凍水牡丹》

2017-11-17 12:44

〔記者陳文嬋／高雄報導〕「衛武營藝術祭」重頭戲《凍水牡丹》明於文化中心登場，由人間國寶廖瓊枝將與接班人張孟逸，結合台灣國樂團攜手再創高峰，九首曲子由知名國樂作曲家盧亮輝擔任配器與編曲，豐富整齣音樂劇演出，首次在南台灣亮相，意義非凡。

人間國寶廖瓊枝今年83歲，從藝60年，以幽怨跌宕的唱腔及優美的身段，被譽為「台灣第一苦旦」，她的歌仔戲更獲得「行政院文化獎」、「二等景星勳章」、「國家文化資產保存獎」，並獲指定為「重要傳統藝術歌仔戲保存者」。

《凍水牡丹》內容描述她自幼失怙、所愛非人，終生僅能寄情於歌仔戲舞臺的傳奇一生，全劇以歌仔戲為基礎，運用戲曲、戲劇、國樂、舞蹈及創作曲目，透過說書、道白、戲中戲與歌唱，娓娓道出生命的百轉千迴與一身絕藝。

值得一提的是，這次演出結合多媒體舞台設計，重現她的母親發生船難場景，記得阿嬤曾生氣地對阿母說「你若要死你自己去死，不要把囝仔抱去」，廖瓊枝如泣如訴「沒想到阿母，真的把我拋下。沒命，也沒回來了。」，令人揪心、落淚。

廖瓊枝睽違近10年再次登上舞台，她今年宣布「只封戲服，不封嗓音」，欽點接班人、甫以《王魁負桂英》榮獲傳藝金曲獎年度最佳演員獎的張孟逸共同登台演出，一場表演可盡情收藏兩大巨星的細膩唱腔與身段。

廖瓊枝說「《凍水牡丹》是這一生最後一次表演，很珍惜。」，將於於11月18日到19日於高雄文化中心至德堂珍稀演出，僅有兩場，請南台灣戲迷把握機會，親睹全球媒體所盛讚的東方最美詠嘆調絕代演出。