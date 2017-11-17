北市試辦青年回饋 入住公宅免抽籤、免受家戶限制

2017-11-17 12:43

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市松山區健康公宅今年底就要完工，屆時將提供507戶給無殼蝸牛族。市府上午召開記者會，宣布健康公宅將試辦「青年創新回饋提案計畫」，打破入住公宅得抽籤、限定家戶才能共同居住條件，凡20至46歲青年都可以個人或團體，提出對推動社區有益的計畫書，通過審查後，就能免抽籤入住公宅。

「青年創新回饋提案計畫」今起徵件

台北公宅戶數目前不到3000戶，但以2015年推出興隆一期公宅為例，光272戶就有3195人來抽籤，中籤率僅8.5％，隨著健康公宅即將完工、辦理招租，柯市府引入青年共居概念，宣布「青年創新回饋提案計畫」將從今日起至12月6日徵件，提案內容由公宅委員會、青年事務委員會委員組成評選小組共同評選，11月22日晚間7時則會在自強里區民活動中心舉辦說明會。

市長柯文哲表示，健康公宅年底將完工，這也是任內第一個按照他的想法完工的公宅，提供公共福利空間，並組成專案小組協助周邊美化、改善，不僅讓公宅本身連周邊環境都變好。

而健康公宅就在台北市健康路上，房型分為1房型8.5坪360戶、2房型16.5坪100戶、3房型22坪47戶，以周邊行情打85折，結合有公辦民營托嬰中心、老人服務中心及老人日間照顧中心等社福設施，預計11月下旬辦理青創戶招租、12月辦理一般戶招租，最快明年3月開放入住。

507戶公宅提供35戶進行試辦

都市發展局說明，「青年創新回饋提案計畫」是讓青年不用抽籤、不受家戶限制，意即朋友之間也能共同提案，獲得免抽籤入住公宅的機會，但須提出具社會性、公共服務性的提案與執行能力，提案類型包括：社會福利推動類、活絡社區空間環境或凝聚居民感情類、社區營造類或其他類，可使用日照、托嬰中心等公宅既有硬體資源，市府也會提供輔導團隊、培力工作坊等軟體資源，服務對象不僅公宅本身，對社區有助益也行，將從健康公宅507戶中提供35戶進行試辦。

都發局長林洲民舉例，假設他是足不出戶很宅但會彈吉他的年輕人，就會每天到老人日照中心彈吉他，雖然這舉例讓柯文哲也發笑，但林洲民說，這個就會入選，或在社區的區民活動中心，有研究所學生說要主動辦健康講堂之類的也行。

構想要有執行力 否則退場

都發局表示，今天起開放徵件後，徵件資料公告在都發局官網首頁的最新消息，會提供簡章和說明電子檔，紙本簡章也可到都發局中區辦公室洽詢。

媒體追問，如何檢視青年提案有無落實，沒落實會不會取消入住資格？都發局說明，會有輔導團隊追蹤進度，若沒改善，確實有退場機制。

另因不受家戶限制，首次在公宅開放沒有血緣的朋友可共同提案入住，媒體也詢問，會不會被青年當成工作室，在公宅導入商業行為？都發局僅強調，開放提案申請主要是協助社區營造，公宅一定要做住宅使用，不能有商業行為，否則將違反契約。