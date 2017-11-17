浴火重生！八仙傷者陳培源重返職場 獲身障模範勞工

2017-11-17 12:31

〔記者賴筱桐／新北報導〕104年6月27日的八仙樂園粉塵爆炸意外，讓許多人的人生一夕變調。當年僅25歲的陳培源全身65%三級燒燙傷，整整昏迷2個多月才甦醒，靠著意志力與積極復健，努力克服雙手顫抖及無法久站問題，1年多後重返職場。陳培源獲選今年新北市身障模範勞工，今天接受市長朱立倫表揚。

原在台灣檢驗科技股份有限公司擔任工程師的陳培源，和朋友參加彩色派對，遭遇塵爆意外，四肢嚴重受傷，在台大醫院住院3個多月，總算脫離險境。

陳培源回想，起初無法走路、不能自己吃飯，感到很挫折，一度想放棄治療，但因為有家人支持和公司鼓勵，他克服困難持續復健，練習用助行器行走，1年多後重回原公司上班，原本在實驗室進行儀器檢測工作的他，因疤痕攣縮嚴重，影響手部精細動作，公司配合調整職務，將他轉任收發室。

台灣檢驗科技股份有限公司人力資源部協理汪啟芳表示，當時陳培源雖然才工作1年，但表現優異，住院昏迷期間，同事錄了許多加油打氣的話，在他耳邊重複播放，並募款近400萬元，其中100多萬捐給新北市政府，其餘款項幫助陳家度過經濟難關。

汪啟芳說，陳培源受傷期間，公司支付全薪，重返職場後，公司配合調整職務，將他調至收發室擔任文書處理工作，目前半天上班、半天復健，預計12月可調整職務回實驗室。