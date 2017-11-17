高屏空氣品質糟 興達電廠第3度當日降載

嘉南及高屏地區的空品區在上午9點顯示，已經有1/3測站的空氣品質指標，達紅色等級，台電高雄興達電廠（圖後方）中午過後將實施當日自主降載減排措施。（資料照，記者張忠義攝）

2017-11-17 11:48

〔記者林菁樺／台北報導〕受到擴散條件不良影響，環保署空氣品質監測網顯示，嘉南及高屏地區的空品區在上午9點顯示，已經有1/3測站的空氣品質指標，達紅色等級（對所有族群不健康），台電高雄興達電廠中午過後將實施當日自主降載減排措施，避免空氣品質再惡化。

台電指出，今天的備轉容量率仍有7.36%，最大供電能力3285.2瓩，整體供電系統安全無虞、還有餘裕，並考量天然氣用量、機組運轉條件（EOH等）、環評總量管制等限制條件，將實施降載減排計畫。

台電表示，位於高雄的興達電廠包括停機檢修在內，共計5部機組，將從中午12時至下午5時，實施第三次當日自主降載減排措施，降載量可達61萬瓩。

下午尖峰用電時間機組配合降載，對供電是否造成壓力?台電調度處指出，進入秋冬季節後，晚間6點過後，才是用電最尖峰時段，且根據氣象預測，鋒面即將報到，評估整體用電負載不會向上攀升。

另外，台中火力發電廠近日因空品問題成為焦點，從11月初台電實施友善自主降載機制以來，僅降載一次，台電表示，配合降載是依據環保署通知，顯示近期中部地區的空氣品質指標，並未達到需要降載程度。