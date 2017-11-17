準備儲水！20日9時起 台南3區停水23小時

來水公司第六區管理處指出，這次停水時間將近一天，影響台南3個區，希望民眾盡早儲水。（記者王捷攝）

2017-11-17 11:38

〔記者王捷／台南報導〕自來水公司第六區管理處，為了改善供水問題，從11月20日將開始對部分路段施工，汰換供水管線，並影將影響台南市東區、中西區及南區的供水23小時，第六管理處預計將有8000戶受到停水影響，希望受影響區域的民眾能提早做好儲水準備。

第六處指出，為更安全穩定的供水，將實施汰換管線工程，施工的區域在台南市大同一段周圍，時間則是預計在本月20日星期一的上午9點開始，預計起在同月21日星期二上午8點停止施工，並恢復正常供水，影響供水時間總計23小時，若遇豪雨或發佈颱風警報，則本次施工停水取消。

停水區域影響範圍計列如下： 1.國民路以東。 2.台鐵鐵路以西。 3.榮譽街銜接大同路二段、中華南路一段以北。 4.府連路銜接台南市東幹線排水溝以南。 影響區里如下： 台南市東區：大同里、路東里、大德里、大福里。 台南市中西區：法華里。 台南市南區：新生里、大林里、大忠里。

第六處表示，為考量工程進度施作及民眾通行安全，工地周邊會執行交通管制，請用路人配合改道並注意交通安全；停水期間，呼籲民眾儘早儲水備用，停水期間造成用水不便實在很抱歉。