除草劑可致癌 綠委要求列管、非農地禁用

2017-11-17 10:16

〔記者陳鈺馥／台北報導〕民進黨立委蔡培慧今召開「讓孩子安心奔跑、農藥農用要落實」記者會，要求農委會應積極管制除草劑非農藥的使用情形，非農業用地應禁止使用除草劑。

蔡培慧主張，公共場所周邊200公尺禁用除草劑，農委會及環保署在半年內研議公共場所雜草管理細則與配套，非農地不要噴除草劑，聘僱人力維護景觀，創造就業機會。

台大農藝系郭華仁教授說，一般人認為除草劑只對植物有害，但近幾年研究發現，除草劑對動物同樣有殺傷力，一些除草劑甚至會導致癌症，歐盟也已禁止使用。

郭華仁指出，除草劑被風一吹就被人吸進去，下雨也會流進土裡造成傷害，宜蘭和台北市政府已訂出非農地禁用除草劑的自治條例，農委會卻允許非耕地、休耕地、造林地也可用除草劑。

郭華仁提及，森林本來就是要維持生物多樣性，為了造林而噴灑除草劑，會一併造成生物消失，要清查小花蔓澤蘭可學花蓮縣政府雇工清除，不必然要用除草劑。

荒野保護協會理事長劉月梅指出，會推動除草劑使用規範，是因在大山背守護青蛙，結果路邊噴除草劑，就造成生物的死亡，所以在非農地要禁止使用除草劑，對台灣生態才會更好。

農委會動植物防疫檢疫局副局長馮梅東表示，農藥販售時都要登記，零售系統每3個月要申報，明年3月開始也要用電子申報，建議地方政府可自訂除草劑的自治條約。