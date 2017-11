英研究發現 打這類電玩孩子較聰明

2017-11-17 11:59

〔即時新聞/綜合報導〕許多喜歡打電動的學生,經常被父母念的一句話是「快點去念書,不要再打電動玩具」,但根據英國研究發現,平常有在打電動的孩子,相較同齡沒有玩電動的人更聰明。

根據太陽報(The Sun)報導,約克大學(York University)的數位創意實驗室(Digital Creativity Labs)為探討打電動的孩童是否更佳聰明,成立了兩個研究個案,第一個是針對經常打團體動作策略遊戲的玩家作為研究對象,例如知名的《英雄聯盟》(League of Legends)。第二個個案區分成兩組,分別是「多人線上戰鬥競技場遊戲」(Multiplayer Online Battle Arenas),包括知名的《英雄聯盟》(League of Legends)、《遺蹟保衛戰2》(Defence of the Ancients 2);與「第一人稱射擊遊戲」(First Person Shooter),包括戰地風雲3(Battlefield 3)、天命(Destiny),分析以上四款電動的數據資料。

研究結果發現,在打《英雄聯盟》的過程中如同在做一場紙筆的智力測驗;共同研究作者Alex Wade教授說:「《英雄聯盟》和《遺蹟保衛戰2》,這兩個遊戲相當複雜,不僅需要與人互動之外,還需要智力的需求得以進行。」射擊遊戲則需要敏銳的觀察力,才可以隨時射擊敵人或其他目標。

首席研究作者Athanasios Kokkinakis表示:「射擊遊戲注重速度與目標,多人的線上遊戲則更需要記憶、規劃與決定許多因素後,再下決定。」研究還發現到,打多人團體動作遊戲的玩家,智力表現隨著在遊戲過程中也同時進步,因此相對於沒有打電動的孩童,會較聰明;但打射擊遊戲則隨著青春期過後智力就會下降。

共同研究作者Peter Cowling表示,全世界每天都有數百萬人在玩遊戲,這項研究可以讓大家以正面態度看待這項休閒娛樂。