英研究發現 打這類電玩孩子較聰明

2017-11-17 11:59

〔即時新聞／綜合報導〕許多喜歡打電動的學生，經常被父母念的一句話是「快點去念書，不要再打電動玩具」，但根據英國研究發現，平常有在打電動的孩子，相較同齡沒有玩電動的人更聰明。

根據太陽報（The Sun）報導，約克大學（York University）的數位創意實驗室（Digital Creativity Labs）為探討打電動的孩童是否更佳聰明，成立了兩個研究個案，第一個是針對經常打團體動作策略遊戲的玩家作為研究對象，例如知名的《英雄聯盟》（League of Legends）。第二個個案區分成兩組，分別是「多人線上戰鬥競技場遊戲」（Multiplayer Online Battle Arenas），包括知名的《英雄聯盟》（League of Legends）、《遺蹟保衛戰2》（Defence of the Ancients 2）；與「第一人稱射擊遊戲」（First Person Shooter），包括戰地風雲3（Battlefield 3）、天命（Destiny），分析以上四款電動的數據資料。

研究結果發現，在打《英雄聯盟》的過程中如同在做一場紙筆的智力測驗；共同研究作者Alex Wade教授說：「《英雄聯盟》和《遺蹟保衛戰2》，這兩個遊戲相當複雜，不僅需要與人互動之外，還需要智力的需求得以進行。」射擊遊戲則需要敏銳的觀察力，才可以隨時射擊敵人或其他目標。

首席研究作者Athanasios Kokkinakis表示：「射擊遊戲注重速度與目標，多人的線上遊戲則更需要記憶、規劃與決定許多因素後，再下決定。」研究還發現到，打多人團體動作遊戲的玩家，智力表現隨著在遊戲過程中也同時進步，因此相對於沒有打電動的孩童，會較聰明；但打射擊遊戲則隨著青春期過後智力就會下降。

共同研究作者Peter Cowling表示，全世界每天都有數百萬人在玩遊戲，這項研究可以讓大家以正面態度看待這項休閒娛樂。