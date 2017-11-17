明鋒面報到、東北風增強 週日將下探15度

今天各地氣溫相當溫暖，有夏天的感覺。（資料照，記者黃志源攝）

2017-11-17 06:46

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天天氣和昨天相似，各地多為晴朗的好天氣，只有部分地區有雨，白天氣溫則較為溫暖，但晚上仍偏涼，須注意天氣變化。

中央氣象局表示，今天因東北風減弱，水氣減少，各地多為晴朗的好天氣，唯有東半部地區可能有局部零星短暫雨的情形。溫度方面，因偏南風帶來溫暖的空氣，各地白天都相當溫暖舒適，高溫約28至31度，但早晚溫差大，夜晚及清晨時仍有涼意，各地低溫約在21至23度。

今天空氣品質的部分，高屏為紅色警示，雲嘉南及金門地區為橘色提醒，其餘地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

明天開始，因鋒面通過並伴隨東北季風的增強，天氣有明顯轉變，除了各地降雨機率提高，氣溫也會驟降約10度左右，各地大多都會轉為短暫陣雨的天氣，尤其北台灣很可能會有局部大雨。週日（19日）是這波冷空氣最強的時候，北部及東北部低溫將下探到15、16度，其他地區的低溫也會降至17到20度，北部白天高溫都會在20度以下，其他地方的白天高溫也不會超過25度。

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