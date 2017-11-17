11/17 各報重點新聞一覽

2017-11-17 06:12

自由時報

解決工業區閒置地// 宜蘭開第一槍 加5倍空地稅

行政院長賴清德上任後積極解決產業界「五缺」，日前指示要解決工業區用地閒置問題，宜蘭昨天開出全國第一槍，明年起將對縣內利澤和龍德工業區閒置私有土地開徵「空地稅」，除原地價稅，再加徵五倍計算，預計每年新增逾一千三百萬元稅收。

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率眾滋擾黃之鋒 又暴力恐嚇// 四海幫海強堂 掃蕩瓦解

內政部警政署再次針對黑幫化身政治團體參與陳抗滋擾和危害社會的犯行，予以迎頭痛擊！四海幫海強堂大哥洪錦華，今年初率卅多人打著「中華四海同心會」名義結合中華統一促進黨，於桃園機場入境大廳，針對香港民運人士黃之鋒等人來台時抗議滋擾，洪嫌一夥人另涉及ＫＴＶ霸店鬧事與恐嚇取財等多案，警方前天逮捕洪與幫眾共六人到案，瓦解該組織。

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黃斑部病變有救 台灣團隊大突破

黃斑部病變有救了！台灣研究團隊在視網膜細胞自體再生領域有新突破，利用自體血液發展出多功能的萬能幹細胞，可進而分化出視網膜「色素上皮細胞」與「神經節細胞」，未來可望植入患者眼中替代病變組織，有機會重見光明、不再霧煞煞。

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蘋果日報

冠德 馬玉山83歲驟逝

有「建築業模範生」稱譽的冠德企業集團總裁馬玉山，上周五宣布交棒子女，才隔7天，昨竟因病逝世，享壽83歲，消息傳出，震驚業界。馬玉山中年創業，至今近40年，集團事業涵蓋建設、營造及購物中心，在業界甚少負評，且他惜才愛才，備受同業、員工愛戴。各界對他驟逝，紛感惋惜。

慶富密會府高層 藍綠互咬

總統府前天深夜公布慶富董事長陳慶男父子近年6度入總統府紀錄，其中5次在馬政府時代，1次是蔡政府，昨變成藍綠互咬。國民黨昨指馬任內的拜會多是公開午宴，倒是去年蔡政府那次，由陳慶男與次子陳偉志拜會當時的新南向辦公室主任黃志芳談慶富案，高層施壓讓國防部放水提前付款24億；綠營則質疑前年12月陳慶男與慶富財務顧問黃高明拜會馬政府時的總統府副秘書長熊光華後，就讓慶富順利取得205億元的聯貸案。不過相關當事人包括陳慶男、黃志芳、熊光華昨都極力撇清。

聯合報

公布慶富案懲處名單 國防部緊急喊卡

行政院在十一月二日公布國防部在慶富獵雷艦案的五大缺失，請國防部依調查報告檢討改進，並就相關人員違失部分查辦，並將懲處情形報院。國防部長馮世寬在九日也表示於今天（十七日） 前可以提出懲處名單。但國防部昨晚緊急叫停，表示要等全案釐清後再說。

「政府零補助」 全民種電晃一招？

政府為推廣綠能發電，經濟部昨天公布全民綠能屋頂政策規畫方案，將透過地方政府整合綠能屋頂到一定規模，遴選出合格廠商營運，協助民眾在屋頂「種電」，民眾則至少獲得躉購費率（賣電費率）一成的回饋金。

中國時報

承造吐瓦魯漁船 疑私貸3千萬美金！慶富爛帳 衝擊外交

慶富案持續延燒成外交危機。慶富2012年與吐瓦魯簽署合作建造漁船，但慶富疑似將該漁船作為擔保品，向境外銀行申請貸款，致使吐瓦魯至今仍無法獲得漁船。據悉，慶富不僅向總統府遞陳情函，6月還兩度向外交部陳情，盼協助申請融資，然遭到拒絕。

賴揆拍板 都更修法 4程序拔釘子戶

行政院長賴清德拍板大幅翻修《都市更新條例》，下周四院會就會通過。俗稱的「釘子戶」，將透過4道程序把關，包括都市計畫審議、都市更新審議委員會、強制辦理聽證、及地方政府協調處理。4道程序走完若還有法律問題，住戶仍可行政救濟。