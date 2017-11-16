醫病》像在豆腐夾縫中開刀… 她跟難治型癲癇「切」了

小紜罹患「難治型癲癇」，經內外科醫療團隊共同治療，現在不再發作了。（記者蔡淑媛攝）

2017-11-16 23:24

〔記者蔡淑媛／台中報導〕30歲的小紜罹患顳葉內側硬化症，左腦海馬迴萎縮硬化，引發癲癇超過15年，服用5種抗癲癇藥仍每週發作3、4次，屬於難治型癲癇，而且影響智力、記憶，再不控制會更惡化。今年3月，她接受「選擇性海馬迴杏仁核切除手術」，切除深部病灶，不傷及其他腦組織，至今未再發作，記憶、反也變好。

台中榮總癲癇科主任謝福源說，癲癇盛行率約0.5％到1％，肇因是基因異常或是腦構造問題，造成腦部過度放電。服用2種以上藥物難改善者，屬於難治型，約占30％，一半的人可考慮手術治療。腦腫瘤神經外科主任李旭東說，構造問題可經手術改善，成功率約8成，建議患者不要放棄，追求更好的生活品質。

小紜2歲時熱痙攣，入學後反應變慢，國中時癲癇大發作，全身抽搐、口吐白沫、失去意識，家人還以為她受到驚嚇，帶去收驚，她仍不斷發病，最後才確診是癲癇，但服藥治療仍持續惡化，除了偶爾大發作，還有小發作，從1週1次到1週3、4次，出現流口水、手腳不自主抽動、意識喪失，還多次發病受傷，活得心驚膽顫，不敢出門也無法就業，放棄當美容師的夢想，後來轉診到台中榮總進一步治療。

神經外科醫師廖致翔說，小紜的病灶是管理記憶和情緒的海馬迴萎縮硬化，且只剩一半，必須切除才能根治，但海馬迴位於腦部深處，傳統手術先切除外側顳葉，再深及海馬迴切除，會傷及語言、記憶和視力等功能。

這次手術採取新路徑，從顳葉和額葉的縫隙深入到海馬迴，只選擇切除部分的海馬迴和上方的杏仁核病灶，不傷及顳葉及其功能，但手術難度高，「就像在豆腐夾縫中開刀」，不能傷到周邊腦組織、神經和大血管，而且路徑狹小容易「迷路」，歷經6小時完成，手術風險與一般開腦手術相同，面臨心肌梗塞、腦中風等，但如果術前顳葉就有損傷，則不適合進行。

小紜術後終於恢復正常生活，目前仍要持續服用藥物，術後滿1年後能評估減藥，之後甚至可以不用藥，她也開心準備生涯規劃。