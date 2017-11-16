遠百竹北BOT案遲無動靜 竹縣府：延遲開工將開罰

針對民眾關切竹北停8停車場BOT案，新竹縣政府說，開發單位最近才通過危險性工作場所審查，並完成開工申報作業，營造廠商近日甫進場展開各項準備工作。（記者廖雪茹攝）

2017-11-16 22:25

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣第一座百貨商場─竹北停8停車場BOT案，6月22日熱鬧開工後，就遲遲不見動靜，引起每天行經工地的民眾好奇揣測。新竹縣政府國際產業發展處說，業者因審查作業延宕，縣府依約要求改正缺失後，已在本月6日完成申報開工程序，預計20日左右開始降挖工程。

竹縣首座百貨商場 本月才完成開工申報

國發處處長陳偉志說，縣府在104年7月8日，與遠百竹北新世紀購物中心公司（後簡稱遠百公司）簽約，依投資契約內容，業者須在2年內，也就是今年7月7日前動工；由於業者遲未通過勞動部的「危險性工作場所審查會議」，直到10月底才通過審查，加上申報開工文件未完備，至本月6日始完成開工申報作業。

陳偉志說，遠百公司委託的遠揚營造已在本月7日進場，進行整地及混凝土鋪面施工，預計下週從光明六路東一段側展開降挖工程。整個工程則預計108年10月31日前完成結構體，109年7月1日前取得使用執照。

陳偉志說，針對遠百公司未依約完成開工程序的缺失，國發處在8月31日函文通知，將按日連續處2萬元罰款，直到完成缺失改善，並再訂改正期限至10月20日；目前國發處正在簽核處分書，原則上自8月22日起至10月20日，合計將罰120萬元。

靠十興國小側工程 廠商承諾只在假日打樁

縣議員邱靖雅說，接獲許多鄉親關切遠百工程的公開資訊網站，經詢問，廠商已在建置中，預計11月底完成，內容包含環境監測數據、重要路口即時影像監控、工程進度照片等。未來靠十興國小側的工程，廠商也承諾僅利用假日打樁。

縣府說，位在光明六路東一段與莊敬北路口的竹北停8停車場BOT案，佔地約2.3公頃，將興建一棟地上10層、地下4層建築，含公有停車場、百貨、超市、餐飲與休閒等複合式商場，造型融入客家山城圓樓意象；1樓規劃150坪公益空間，獨立進出供里民使用。

新竹縣第一座百貨商場─竹北停8停車場BOT案，6月22日熱鬧開工後，就遲遲不見動靜，引起外界關切。（記者廖雪茹攝）