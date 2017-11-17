高市抽檢260家禽牧場 查出17件不合格

動保處封存疑似藥物殘留雞蛋。（記者陳文嬋翻攝）

2017-11-17 00:00

〔記者陳文嬋／高雄報導〕市府動保處今年抽檢260家禽牧場畜禽產品殘留藥物，檢驗發現有17件不合格，以雞蛋10件驗出芬普尼等最多，另驗出豬肉、屏東石斑魚含有禁藥，分別依法開罰3至6萬元，列入重點稽查對象，呼籲業者負起社會責任。

高市禽牧場近1千家，市府動保處今年針對260家禽牧場，抽檢未上市的雞、鴨、鵝、蛋、牛羊乳等畜禽產品殘留藥物，檢驗發現17件不合格。

動保處表示，以雞蛋違規10件最多，其中8件驗出芬普尼殘留，其餘2件驗出驅蟲藥乃卡巴精，查出業者將原本用來治療雞球蟲的驅蟲藥，違規添加在飼料供雞隻食用，經由消化道排出寄生蟲，依法開罰6萬元。

另驗出2件含有禁藥，包括來自屏東的石斑魚驗出禁藥氯霉素，對人體、動物已禁用超過10年，具有一定毒性，恐造成血液病變，深入追查魚已賣光，業者也不曉得為何會驗出禁藥，懷疑運送過程遭受污染，依法開罰6萬元。

此外，豬肉也驗出禁藥硝基甲密啶乙醇，屬於人體用的抗生素，業者為促進豬隻生長，竟違規使用禁藥；還有業者將小豬用的磺胺劑，拿來給大豬有吃，以為有吃比較健康，反造成殘留抗生素，被依法開罰6萬元。

動保處長徐榮彬說，未來仍將不定期加強稽查畜禽、水產養殖場使用藥物情形，違規業者列為重點稽查對象，可開罰3萬至30萬元，若於1年內再違法者，將加重行政罰鍰，並公佈不合格業者名稱，確保消費者食的安全。