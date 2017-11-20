在家當大廚！蔥爆羊肉輕鬆上菜

2017-11-20 07:30

〔記者萬玟伶／台北報導〕天氣逐漸轉冷，不少人喜歡窩在家裡煮暖胃好料，更有人選擇光臨羊肉爐店，以具有溫補性質的羊肉迎接季節轉變。但你知道嗎？看似需要大廚手藝的羊肉料理，其實在家也可以輕鬆上桌喔！

知名羊肉爐第3代「甩三小羊肉專賣店」的店長洪承甫，這次為讀者示範簡單好上手的蔥爆羊肉，同時他也提點煮夫煮婦們，這道料理最重要的就是香油與米酒，不僅可以稍微壓住羊騷味，更具有提味效果！

然而，羊肉料理雖好吃，仍有些食用原則需注意！聯合醫院中醫科主任許毓芬提醒，不少料理會添加中藥去腥，食用後卻會更加燥熱，因此可用也能壓住腥味的白蘿蔔替代，偏寒的食材如茼蒿、大白菜也可酌量添加，避免過度溫補。另外，建議體質燥熱者不要吃多，發燒、牙齦發炎與紅斑性狼瘡、自體免疫疾病的患者，更要避免食用羊肉，以免病情加重。

※本次示範食材為1～2人份，可於傳統市場、大型超市、食品行購得。

蔥爆羊肉

食材：青蔥1/4把、洋蔥1/4顆、小羔羊肉片120g、蒜泥少許、太白粉少許、

調味料：醬油1小匙、蠔油1小匙、香油1匙、米酒1匙

1. 將青蔥切段、洋蔥切絲。備一碗，將肉片、蠔油、醬油、蒜泥、太白粉放入，抓醃1～2分鐘至調味均勻。

2. 起一油鍋，將香油、洋蔥絲、青蔥段先放入爆香。

3. 飄出香氣後，放入肉片以大火快炒。

4. 肉片全熟後，加入米酒即可起鍋。