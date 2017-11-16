農地工廠今年至少拆4間 第2波名單12月公布

農地違規工廠在今年底前，確定將拆除4座，年底也將公布去年520後新增的第2波農地違規工廠名單。（資料照，記者張聰秋攝）

2017-11-16 21:24

〔記者吳欣恬／台北報導〕農地違規工廠專案小組昨召開跨部會議，確定今年底前至少有4間農地違規工廠將遭強制拆除，另外年底也將公布去年520後新增的第2波農地違規工廠名單。

農委會企劃處處長蔡昇甫指出，第一波17件農地違規工廠預計12月底前陸續啟動拆除作業，包括彰化縣8件、高雄市5件、臺南市2件、嘉義縣、雲林縣各1件。執行進度將公布在「保護農地-拆除農地上新增違規工廠」行動方案執行進度平台。

蔡昇甫說，17件中，已完工的8件，地方縣市政府都已完成開罰，除了嘉義縣1件比較晚裁處，其餘彰化縣3件、高雄市3件、台南市1件，共計7件即將進行第2次開罰和斷水斷電。

另外，興建中的9件，其中彰化縣2件、雲林縣和台南市各1件，共計4件在12月底前完成強制拆除。另外彰化縣3件、高雄市2件共5件因較晚開罰，在12月中旬前須自行拆除，未完成則將強制拆除。

蔡昇甫說，第2波違規工廠名單預計於12月底前公布，並將陸續交由各地方縣市政府執行。12月底前包括民眾檢舉、內政部提供給地方縣市政府的變異點資料以及地方縣市政府自行查報等新增案件，將一併納入第2波違規工廠名單。