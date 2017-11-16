工程敦親睦鄰會議選在平日開 民眾批沒誠意

2017-11-16 21:01

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣竹北市大學段520地號商業大樓新建工程案，因環評委員會的要求，今天下午2點在東興里集會所召開敦親睦鄰會議；有當地居民抱怨選在平日開會，而非週末假日，上班族不便參加，反映也未獲重視，批評開發單位沒有誠意。

豐邑建設副理黃芳惠昨在會中坦言這部分確有疏忽，她說，此案環評程序從去年進行迄今已有延宕，因時間緊迫，又為配合建築師、技師、律師等顧問團隊和第三公正單位可出席的時間，加上會議須提前公告10天，因此協調出16日下午，無法再做變通，但公司都有依規公告周知。她強調公司很有誠意，也歡迎民眾踴躍向公司提出意見。

縣府環保局表示，此建案歷經3次環評委員會專家小組審查，10月2日第3次會議結論，責令開發單位落實安全監測及敦親睦鄰溝通，以取得當地經濟發展與居住環境保護的雙贏，並預計在12月11日召開環評審查大會。

但環保局接獲民眾投訴，十興里以青壯人口為主，且多在科技產業上班，開發單位未事先與當地里長及鄰近各大樓管委會溝通時段與場地，即逕自發函通知，事後又拒絶更改會議時地，許多居民得請假才能出席會議。昨在會議中，也有居民提出相同抱怨。

也有與會人士說，豐邑建設2年前在另一處工地發生坍塌意外，此案周邊住戶都十分關心工程品質。

對於居民提出鄰房現況鑑定的訴求，黃芳惠說，公司將依法在基地的一定範圍內協助鄰房鑑定。至於有居民建議採連續壁工法，豐邑團隊現場說明將採更安全的逆打工法。

黃芳惠表示，公司在94年取得大學段520地號土地，位在喜來登飯店北側，原本只做商場，後變更設計為35層樓高的商場、住宅、辦公室混合大樓。