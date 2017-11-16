議員踢爆工策會預算挪來挪去 魏明谷：真金不怕火鍊

2017-11-16 20:44

〔記者張聰秋／彰化報導〕國民黨籍縣議員葉麗娟今天在縣議會踢爆，彰化縣工商發展投資策進會（簡稱「工策會」），前年（104年）和去年（105年）執行會計帳時，人事費流用到業務費，雖經委員會審議通過，不過，她質疑預算流用的合法性，要求身兼工策會主任委員的彰化縣長魏明谷，了解工策會經費運作和使用狀況，對此，魏明谷表示，議員若有具體事證歡迎舉發，「真金不怕火鍊！」

彰化縣議會今開定期會，葉麗娟要求工策會總幹事梁志傑備詢，她質詢時拿出看板，內容寫著「工策會黑機關、狐假虎威、疊床架屋、浪費公帑立即裁撤」字眼，她指出，建設處多個科別業務都跟工商服務和招商相關，為何旗下還要有一個，曾被民進黨縣議員冠上「黑機關」名號的工策會？

葉麗娟表示，工策會近3年年度預算，每年1800多萬元到2300多萬元不等，人事編制14人，比建設處或其他局處室其中單一個部門都還多，工策會做招商和廠商服務，這些事情建設處工業科和產業發展科都有在做，如果真有需要，擴編建設處。

葉麗娟指出，根據工策會會議紀錄資料，她發現工策會於104年度會計帳中，把人事費項目調整流用180萬元到業務費項；105年度會計帳中，繼續又把人事費項目調整流用110萬元到業務費項目使用，公家預算挪來挪去合理嗎？一個黑機關任用14個人，每年花近2000萬元預算，業務性質與建設處重疊，縣議會主張裁撤，招商和廠商服務回歸體制。

人事編制「疊床架屋」，葉麗娟追問縣長魏明谷，要不要裁撤工策會？魏明谷說，工策會合議制，任何決策不是一個人說了就算，工策會是彰化縣中小企業廠商和縣府平台，有其存在性和價值性。工策會總幹事梁志傑表示，工策會人事任用交由縣長決定，工策會沒有對外募款，經費依照規定執行。