埃及、印度蒜頭早已輸台 農委會：國內如果豐收沒人要進口

2017-11-16 20:28

〔記者吳欣恬／台北報導〕有雲林縣議員指出，明年4月國內將開放印度和埃及蒜頭進口，是有計畫打壓農業，要求農委會禁止進口，避免蒜價崩盤。農委會說，去年11月印度和埃及蒜頭就已核准進口，但國產蒜頭如果豐收，量多價低，進口蒜頭根本不符成本、無利可圖。

農委會防檢局指出，去年11月已開放埃及和印度蒜頭進口，到今年8月底分別已進口了2562噸和1801噸。

農糧署副署長蘇茂祥指出，2004年起，每年進口蒜頭關稅配額3520噸，只有中國蒜頭不能進口。配額內的數量標售進口權利金，配額外的則課徵每公斤27元的關稅。

蘇茂祥說，國產蒜頭約在每年4月採收，可存放約半年，賣到10月、11月。因此，每年11月至隔年3月國產蒜頭青黃不接的時候，市場上主力就是進口蒜頭。

蘇茂祥說，國內蒜頭種植面積約5、6000公頃，每公頃產量可視氣候狀況，從歉收5、6噸到豐收12噸，差距可高達1倍。他說，蒜頭要豐收，12月至隔年1月的氣溫要夠低且乾燥，但現在這時候國內蒜頭才剛種下，難以估計明年收成情況，進口商也不會現在就在談明年進口量。

根據防檢局資料，2015年國外蒜頭進口2889公噸、2016年暴增至1萬8036公噸、今年至8月底就已達1萬8951公噸。

蘇茂祥說，去年和前年國內蒜頭受颱風災損嚴重，因此進口量多。國內蒜頭盛產時，每公斤批發價可能跌至2、30元，而配額外的蒜頭進口成本每公斤可達100元。加上國產蒜頭辛味重，國人較喜歡，如果國產蒜頭豐收，進口商根本無利可圖。