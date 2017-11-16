苦守18年 國稅局一張機票破欠稅千萬死案

2017-11-16 20:10

〔記者吳佳蓉／台北報導〕苦守18年，國稅局憑一張機票，破了欠稅死案！高雄一欠稅大戶1999年欠下900多萬元贈與稅，十多年來查不到名下財產可償稅，眼看就快到「租稅大赦」期限，恐將一筆勾銷。國稅局不死心重查，終憑欠稅大戶出境機票，查出其同居女友及一系列脫產行為，並循線發覺隱匿資產，確保欠稅收回。

高雄國稅局表示，該欠稅大戶1999年移轉公司股票給兄嫂，卻未繳900多萬贈與稅，財產因而被移送執行，之後謊稱是兄嫂偽造文書，沒有移轉股票，獲得暫緩執行機會。日後稅局查明確實有移轉股票行為，於1995年再移送執行時，名下就已無財產可追查。

該案為2007年3月5日前移送執行的陳年舊案，追稅期原本到今年3月4日就要終止，2015年稅局不死心再重查，結果發現該欠稅大戶2013~2014年間往來新加坡、香港十多次，最出境天數高達71天，明顯異常。

進一步追查機票刷卡人，發現其有一名同居女友，兩人不僅曾一起開公司，2001年還曾有一筆土地買賣（公告現值1700萬元）。女友雖稱土地是欠稅人因為清償債務而給予，但經查不實，稅局因此向同居女友提起訴訟，要求女友支付欠稅人購買土地價金，欠稅人便可用此筆資金償清欠稅。

高雄國稅局表示，後續追查過程中，發現欠稅人明顯有隱匿財產行為，如移轉名下房屋給前妻、同居女友等，因而將其管收3個月，但他仍不願繳稅，用「不知道」、「忘記了」等詞推託。直到稅局另外發現他有一堆鉅額人壽保險保單，威脅要強制中止解約用以繳稅，才心不甘情不願將保單拿去質借，陸續清償千萬。

國稅局官員指出，能破獲除跨機關、單位通力合作，也幸好欠稅大戶陳年舊案「租稅大赦」期限，已於去年底修法延長5年，使稅局有足夠時間追稅，破了這起懸宕已久的「死案」。該案目前僅剩400多萬利息、滯納金未繳，有自信將可全數徵起。