成立國家級資安團隊 關貿網路：我們不一樣

2017-11-16 19:51

〔記者陳炳宏／台北報導〕關貿網路設立「資安天網防禦Skynet Defense Service，SDS」，主要是與合作夥伴建立資安聯防生態系，由關貿扮演生態系核心防護角色，但這與目前坊間的商業資安公司有何不同？關貿網路技術長史素珍分析說，坊間資安公司有提供健檢、監控、或賣工具，他們本身就有多重角色，既是軟體設計公司，也是資訊基礎建設提供者，更是資安專家，可以提供整體防禦，當遇到資安事件時，能更主動發現威脅資訊，甚至更提出解決對策與所有客戶分享。

關貿網路董事長許建隆表示，關貿網路服務包括通關、電子報稅系統達21年，自己已經培養出很好的資安團隊，利用這次機會邀請調查局、兆豐產險一起來加入聯防生態系，從事前的預防、事中的情資的交換，到事後的鑑識與保險機制，讓系統化的服務，可以讓企業界分享。

史素珍說，像金融機構、電商網站、及上市、上櫃等，對資安需求較強烈的企業，是首波推廣對象，除與國際資安工具廠商合作外，在客戶部署監控設備，另外在端點防護部分，也應用人工智慧技術，從已知威脅中，透過機器學習，分析疑似資安威脅行為，可強化網路安全的入侵監控。

過去入侵事件曾發現威脅來源是經過中繼站當跳板，但沒公權力也無法調查，這次與調查局合作，就可扮演適當的角色，針對犯罪行為可以適時的介入調查、鑑識。

史素珍說，一般坊間的資安公司，可能是在垂直流程中，某一個環節是專家，但不會全方位的考量，找出資安問題，過去客戶要建構資安防禦，要面對多少廠商，曾經有客戶發現公司內部電腦運作緩慢，通報資安公司到場處理，結果資安公司找不到問題，最後我們到現場後，才找出該電腦已經被植入挖礦程式，在挖比特幣了，關貿網路的SDS，就是把所有廠商都找好了，一起服務所有客戶。

只要有人就會有疏失，過去的客戶，常發生有異常行為，透過適當的工具軟體，就能及早發現，史素珍強調，強化內稽內控也是企業需要加強的地方。

史素珍說，台灣資安人才技術能量非常好，這次合作廠商原來就是台灣知名的駭客團隊HITCON的成員，但畢竟台灣市場太小，有些資安人才有很好的想法想研發出很好的產品，但市場太小，所以無法與國際大廠抗衡，呼籲政府培植本土資安的技術能量，讓他們有機會往外走。