民調：青少年自評國際觀不及格 6成6考慮去東南亞

金車文教基金會總幹事曾清芸報告其青少年的國際觀調查，發現攸關台灣海域問題的「南海議題」上，僅17.9％的人答對，比例並不高。（記者吳柏軒攝）

2017-11-16 19:39

〔記者吳柏軒／台北報導〕新南向宣傳有功？金車文教基金會進行青少年國際觀問卷調查，發現這群國中到大學的青少年，有6成6的人考慮到東南亞就學或工作，但面臨一帶一路、南海議題等卻達半數回答不知，呈現國際常識有大落差，更自評國際觀分數不及格，年齡越大分數還越低。

金車文教基金會總幹事曾清芸表示，調查針對國中到大學的學子，共回收2501份有效樣本，分佈14個縣市、27所學校，信心水準與效度為97％，以各種國際觀的題目，來了解台灣年輕學子的國際視野。

調查發現，40.5％的學子認為除英語外，最需加強日語，並且超過半數最想渡假打工，其眼中的台灣關係則侷限在美國、日本、中國及韓國，認定的友善國家中，常幫台灣講話的非洲邦交國與中南美洲並沒有受到多數認同，僅14.8％與15.2％的學子認為友善。

且問卷也提到，中國一帶一路與南海議題等是否知情，竟有約半數學子都直接回答「不知道」，答對者僅佔10幾％；但在東南亞議題上，卻有66％學子考慮到東南亞就學或工作，研判與近年政府大力推廣新南向政策有關；最後學子給自己的國際觀整體評分，平均只有57.6分，並不及格。

政治大學國際事務學院副院長黃奎博受邀評論，他認為，其實其他國家青少年對國際事務也不見得很關切，不用太苛責，但在相關議題上確實有落差，如關乎台灣的一帶一路、南海議題等，多數學子不知道，的確值得警惕，另也可惜國際上對台灣好的邦交國不被學子認為是友善國家，反而認為友善者是日美韓等，是受到娛樂文化影響，但事實可能不然；也認為，學子想加強東南亞與日、韓語，但可能太侷限東亞，國際上第二多使用的是西班牙語，台灣應思考整體國家競爭力來培育語系人才。

中山醫學大學公共衛生系學生黃人薏分享，高中時就曾到柬埔寨當國際志工，之後重視國際議題，但上大學後發現同學對國際冷門議題並不重視；而自己從事心理衛生研究，也投入東南亞新住民的相關心理追蹤，認為到東南亞就業也是未來不錯的選擇。