台中自動化機械展開展 機械業可望成為台灣第三個兆元產業

2017-11-16 19:26

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中自動化機械展暨智慧製造產業展即日起至19日在台中國際展覽館展出，業者表示，機械業產值可望突破兆元，成為台灣第3個兆元產業。

台中自動化機械展暨智慧製造產業展今天在台中國際展覽館開幕，吸引140家廠商參與，400個攤位展出，分為8大展覽主題區。

副市長張光瑤表示，機械產業是大台中產業強項，今年的機械產業發展看好，前十月出口值已達208億美元，比去年同期成長約20.8%，預估全年出口值將上看250億美元，將創歷史新高。

對於產業界最關心的展館，張光瑤表示，今年的展館為市府委託民間廠商搭建，目前這塊地仍屬於高鐵局，預估在109年完成高鐵台中車站區段徵收盈餘分配後，市府將規劃採BOT招商，引進民間投資興建台中國際產業展覽中心，因應111年水湳國際會展中心完工之前的過渡性展覽需求，期望讓機械、手工具等產業能很快有一個完善的展覽會場。

張光瑤表示，長遠來說，市府也已經與中央共同規劃興建水湳國際會展中心，佔地約10.9公頃，分為東側及西側展館，規劃總攤位數可達近5000攤，兼具展覽及會議功能，可符合大型工具機展使用，達「前店後廠」經濟效應。

台灣機械工業同業公會副理事長莊大立、中華民國精密機械發展協會理事長許文憲都表示，機械產業今年產業應該可以破兆元，成為第三個兆元產業。