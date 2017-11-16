新北小農夫市集18日登場 邀親子「食當季、吃當地」

大坪國小體驗食農教育，教小朋友下田插秧。（大坪國小提供）

2017-11-16 19:27

〔記者翁聿煌／新北報導〕「新北小農夫市集」將於18日早上10點30分至下午3點在新北市市民廣場盛大辦理，邀請27所推動食農教育的學校及石門區小農一起參與展攤，強調「食當季、吃當地」的低碳飲食概念，做好節能減碳的環保行動，參與這一年一度的安心蔬果展攤饗宴，歡迎市民親子相揪來逛市集。

新北市首創以學生為主體，落實校園食農教育，並以市集展攤的模式辦理全市性的「新北小農夫市集」活動，讓孩子們進行農產品實際行銷，從課堂到菜園、從菜園到市集。

今年地點選在市民廣場，結合「新北歡樂耶誕城」活動期間擴大參與民眾，活動內容包含「展攤活動區」、「農事體驗DIY活動區」、「大伙來辦桌區」、「料理競賽展示區」等四區，讓民眾不僅能採購安心蔬果、特色產品，也能藉由親子DIY活動體驗食農風情。

教育局長林奕華說，新北市各校已經將食農教育融合於課程教學中，讓食農教育不僅是教育，也成為生活態度，像是新泰國小販售自製的洛神花果醬和醃蘿蔔乾，還有特製蜂蜜，大家都誇讚很好吃，讓學童很有成就感。

每年的小農夫市集除了讓孩子們有展演的舞臺，更希望傳遞感恩、惜福的心意給大家，像是大坪國小學生將親手種植的稻米及地瓜產品，加工成「地瓜手工皂」義賣，還將義賣所得利用畢業旅行，辦理「蕃薯囝相揪來去埔里做憨人」感恩活動，送愛到埔里「愚人之友」養老院。

大坪國小學童賴文舜說，他學會給人幸福，也是自己的幸福，希望大家參加新北小農夫市集，學童江柏葳說，在學校學習種稻種地瓜的方法，可以讓大家吃到好吃有營養的地瓜及米飯，也可以一起幫助更多人。