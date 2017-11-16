電信業改登記制 NCC：有助新型態的電信模式發展

2017-11-16 19:17

〔記者吳柏緯／台北報導〕為因應數位匯流並鼓勵創新，行政院今拍板通過國家通訊傳播委員會（NCC）所提的「電信管理法草案」，將電信業的管制模式從現行的許可制改為登記制，並列為立法院本會期優先法案。NCC表示，新法將降低進入電信業的門檻，有助新型態的電信模式發展。

NCC綜合規劃處處長王德威指出，隨著科技不斷進步，電信產業已經不是侷限在一國一地，而是可以透過網路跨越國界的限制。而且越來越多新型態的電信服務出現，例如LINE的語音通話與Facebook的線上通話功能，雖然並非傳統認知的電信產業，但實際上已是新型電信產業的一環。這次鬆綁將大幅降低電信產業的進入門檻，並給予更多彈性，同時也鼓勵更多新創的電信商業模式投入。

現行的電信業相關規定由「電信法」管理，若想經營電信業務則需依性質不同進行申請，例如中華電信、遠傳電信等行動通信業者，屬第一類的特許制；向第一類業者租用服務的電信業者，包括語音、數據等服務，則為第二類的登記制。不管是哪一類，若未經過主管機關同意並登記，將會面臨重罰。不過未來「電信管理法草案」若通過，將廢除第一類與第二類的限制，改為登記制，大幅降電信業進入的門檻。

王德威表示，未來「電信管理法草案」上路後，將廢止現行的兩種分類，並指保留登記制的制度，任何人都可從事電信業，即便沒有登記也能提供電信相關服務。不過王德威也說明，雖然不強制登記，但業者若願意登記，將享有申請頻率、號碼等權利。