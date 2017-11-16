大肚車站地下道照明燈脫落遲未修復 住戶憂危險

2017-11-16 19:25

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市大肚車站的行人及自行車通行地下道的「日光穿越道」，有民眾發現，地下道牆上的照明燈有多盞不但不亮，而且還脫落，只憑著電線掛著，而且已拖延了半年都未修復，市議員吳瓊華會同市府相關人員今日前往會勘，要求台鐵及市府儘快修復。

台鐵台中工務段工程司周健明表示，大肚車站的「日光穿越道」是在縣市合併之前，因有立委爭取到預算，因此達成由台鐵受委託興建，維護工作由市府負責的共識，因完工後縣市已合併，移交的工作未完成，但是市府仍支付電費，事實上，台鐵只是受委託興建地下道，維護管理的權責在於市府。市府建設局則表示，會與台鐵進行協調。

大肚市區與日光郡社區兩地住戶要往返，因為卡在大肚車站，必須繞遠路，因此在多位立委協助下，台鐵協助進行地下道的興建，於103年完工，不但行人可行走，連自行車都可行走，當地居民稱為「日光穿越道」。

「日光穿越道」造福了大肚市區與日光郡社區兩地的居民，不但兩地居民往返不必繞遠路，很多通勤族在大肚車站下車，便可方便返家。

不過，有吳姓市民發現，半年前，地下道牆壁上的照明燈不但有多盞未亮，甚至有脫落的現象，經過半年，還是無人理會，而照明燈脫落的情形更為嚴重，有很多盞只剩下電線在支撐。

吳姓市民表示，由於地下道使用率相當高，而且上下課的學生很多，同時現在已是冬季，天色很快就暗下來，若照明燈不亮，有安全上的顧慮，為了行人的安全，他更向市議員吳瓊華陳情。

吳瓊華今天前往會勘，表示目前該地下道已成為三不管地段，因台鐵認為維修的責任在於市府，因未完成移交，目前水電部份由建設局支付，而環境清潔則由大肚區公所、頂街里辦公處負責，但若是地下人行道一旦需要整修，就產生問題，照明燈就是一例。

吳瓊華要求市府與台鐵趕快協調，將照明燈進行修復，以保障行人及自行車騎士安全。