打造智慧高齡友善楷模社區 南台科大、金華社區攜手合作

2017-11-16 20:08

〔記者王俊忠／台南報導〕台灣邁入高齡化社會，全人式長期照護刻不容緩，南台科技大學組成跨科系團隊，提出產學攜手、青銀共創培育智慧照護科技人才計畫，今天與台南市南區金華社區簽約合作，打造智慧高齡友善楷模社區，力拚取得WHO（世界衛生組織）高齡友善社區認證，再以金華社區為起點，逐步打造台南成為高齡友善城市。

南台科技大學、金華里辦公室、新興國中、快樂幼兒園在今天簽訂4方合作意向書，期許打造金華社區成為「智慧高齡友善楷模社區」。南區其他14個里的里長也出席表達合作意願，與南台科大簽署大學社會責任計畫的合作意願書。

今天簽約合作儀式同時安排展示老幼智慧健康照護的青銀共創風華年代園遊會，展出計畫中各項師生科技照護的研發成果，讓社區長輩更了解社區資源及得到樂趣，讓他們更願意走進社區與其他夥伴交流。

金華里長柯崑城說，這個計畫是南台科大向教育部提出的大學社會責任實踐計畫，鼓勵大學與社區連結合作及服務，南台科大電機系發展出「獨居弱勢長輩住家安全監測系統」，已在金華社區為6位有需求的長輩安裝，依據需求，未來安裝目標是30戶。

柯崑城說，裝設南台科大這套監測系統，長輩家中必須有電腦設備，把按鈕裝在長輩身上，長輩在家發生摔倒等意外，就可按鈕發出訊號求救，白天上班的社區辦公室電腦即可接收到號；經過設定，長輩家人手機也能同步接收訊號，在第一時間掌握家中長輩意外狀況進行援救。