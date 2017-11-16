走訪台南高雄老城牆 學童寫出研究小論文

學生走訪左營舊城和台南舊城門，寫成一篇比較兩地保存政策的小論文。（記者邱灝唐攝）

2017-11-16 19:13

〔記者邱灝唐／台南報導〕台南市南大附小學童今年參加台南市國小獨立研究競賽，延續彩虹斑馬水環境守護志工隊的戶外探查，分別以台南清代城牆、無刺虱目魚、2歐元紀念性流通幣為主題，獲得第1名及兩組第2名。

指導教師陳怡均表示，這3組共9位學生花了近1年的時間，進行提案、實地踏查、專家訪談及問卷調查，終於寫出3篇小論文，而且主題都是從戶外教學及課堂授課所延伸，因此學生們的研究興致都相當高昂。

研究清代城牆的蘇縉宥表示，當初他們見到學校附近的便當店、廟宇等店家，都以「小南」為名，仔細追問才知道是取自舊城門小南門之名，但隨後走訪台南留存的城門，卻發現許多人並了解其中歷史，尤其是到高雄探查左營舊城，對方的宣傳和修繕等經驗都非常棒，值得參考，後來這篇小論文也獲得文化局正面回應，非常有成就感。

另外，以行銷「無刺虱目魚」為主題的組別，學生蘇玟慈則說，當初在戶外教育接觸這項產品，聽完就覺得很有意思，才會想出購買關鍵字、網路行銷等方式，讓其廣為周知。

最後則是研究紀念性流通幣的組別，學生劉昱君表示，台灣紀念幣的發行準則都是慶祝重要節日或活動，不像國外納入建築、動植物、運動員等元素，非常可惜，所以才研究國外做法，讓台灣紀念幣有更多元的風貌。