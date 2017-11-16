「感謝幫助非洲的台灣人」75歲志工阿嬤專程來致意

已高齡75歲的南非阿嬤沙拉米娜專程來台「感謝幫助非洲的台灣人」。（慈濟基金會提供）

2017-11-16 19:06

〔記者楊綿傑／台北報導〕非洲多數地區生活困苦，貧病人口多，慈濟志工深入非洲20多年，不僅幫助許多非洲人民，尤其在當地男女地位不平等下，更帶領許多女性變成有能力幫助他人，高齡75歲的南非志工沙拉米娜近日與其他非洲志工來台灣，要感謝幫助非洲的台灣人。

沙拉米娜10年前因為一次捐助物資活動而認識了慈濟，當時從台灣過去的慈濟志工，為當地婦女開職訓班、縫紉班、開闢菜園自給自足。沙拉米娜2007年加入慈濟後，也開始提供房子作為當地的慈濟關懷據點，幫助弱勢及罹患愛滋、肺結核、腦性麻痺等患者，她也從受助者變成幫助者。

沙拉米娜表示，會專程從南非千里迢迢來台灣，就是要代表非洲的慈濟志工感謝證嚴法師、感謝台灣慈濟志工，感謝所有幫助非洲的台灣人。她雖高齡75歲，仍與其他非洲志工一邊唱歌、一邊在台上分享助人的故事。

42歲的莫三比克婦女蘿妲辛巴前半生曾生活在丈夫的家暴陰影中，一直充滿憂鬱與恐慌，後來即使丈夫過世了，封閉已久的心仍無法打開。在非洲慈濟志工協助下，經過多次的互動，她選擇了原諒，心也終於打開。蘿妲辛巴後來也投入志工，不僅協助幫助350多戶的慈濟照顧戶，也用她的歌聲與感染力，帶動社區居民做好事。

慈濟基金會表示，24年前從南非走入非洲大陸時，用心帶動一群本土志工，一起胼手胝足走入窮鄉僻壤，投入慈善服務，克服了語言、種族、宗教的差異，在南非、賴索托、辛巴威、莫三比克、波札那、納米比亞、史瓦濟蘭等7國，協助許多人翻轉生活，如今開花結果。