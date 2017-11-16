打通中壢交通「任督二脈」 龍岡路108年8月完成拓寬

中壢龍岡路再花14.7億拓寬，預計108年8月完工。（記者李容萍攝）

2017-11-16 18:52

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府今天下午舉行「中壢區龍岡路（龍岡路3段37巷至龍慈路）」拓寬工程開工典禮，市長鄭文燦說，中山東路、龍岡路是中壢交通的「任督二脈」，必須儘速拓寬，本案歷經多次協調溝通，拓寬後路寬為30公尺，設置雙向、4車道，兩旁各設置4.5公尺寬人行道，全長共812公尺，預計108年8月完工。

鄭文燦說，桃園升格後，龍岡路第一期拓寬工程（龍慈路口至龍岡圓環），路寬30公尺、全長約1200公尺，總經費約12億元，已於去年7月完工。而第二期拓寬工程（龍岡路三段37巷至龍慈路），少部分拆遷戶提出路面寬度從30公尺縮減為24公尺的意見，然而，這樣的要求與都市計畫規定不符。市府近1年與內政部協調，內政部核定變更都市計畫，與大部分地主、拆遷戶完成協議價購程序，少數採土地徵收。

鄭文燦說，拓寬工程包括路工、排水、照明、景觀工程及交通號誌和共同管路工程等，徵收用地費約13億元、工程費約1億7219萬元。在完成龍岡路第一期、第二期拓寬工程後，也將持續進行龍岡路第三期工程（龍岡路三段37巷口至環中東路），未來中壢後站居民交通用路更方便，這也是當地居民30年來的期待。

此外，市府也將分期進行「龍慈路延伸至台66線」新闢道路工程，全長約2351公尺，經市府協調後，陸軍六軍團同意拆除游泳池，讓道路從龍慈路與龍岡路三段路口打通到營德路，市府會在最短時間內完成龍慈路延伸的第一期「龍慈路與龍岡路三段路口至營德路」工程，並後續進行第二期「營德路至台66線路段」工程。