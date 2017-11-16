無人機也能巡田水！ 電腦種田不是夢

明道大學測試雲端監控系統，並在水稻田進行無人機試飛作業。（明道大學提供）

2017-11-16 18:51

〔記者陳冠備／彰化報導〕用電腦種田可能不是夢！中2017台灣農業博覽會在溪州公園登場，其中未來農業館展出各項未來農業科技，明道大學也研發一套雲端監控系統和無人機設備，讓農民只要拿起手機操作App，就能即時監控農田作物狀況，甚至出動無人機施肥、趨鳥，省時省力也增加效率。

明道大學應用科學院院長劉程煒指出，智慧新農業4.0時代來臨，農業也要與時俱進，明道研發的雲端農業系統，整合了監視攝影、冷氣恆溫感應及大數據資料系統等應用設備，結合農業層面，讓農民更加系統化、有智慧地生產。

劉程煒說，雲端農業系統分為三階段，首先連線至氣象台，掌握天候提前準備，接著使用遠端控制，農民透過一台平板電腦或手機連上雲端，就能自動開啟溫室風扇與照明，或是出動無人機施肥、趕鳥，只要一個人就能完成「巡田水」效果，最後，利用雲端系統蒐集大數據，作為成本管控依據，進而提昇農業產能。

資訊傳播學系主任李天明表示，現今農業面臨人力短缺的問題，透過產學合作，將人工智慧類神經控制系統運用到農具上，進而為農業開創智慧作業平台，也為無人農場找到解決方案。

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