台積電效應 善化建案開價衝新高

2017-11-16 19:01

〔記者黃文瑜／台南報導〕「桂田磐古」善化建案今天在善化火車站前剪綵公開，鄰近區房仲業者預估對善化房地產有重要影響，但今年善化區房產表現平平，僅在台積電宣布3奈米廠落腳南科時，租屋及成交率提高，但目前回溫，預估下一波將在台積電大舉徵才，才能見到實際效益。

善化鄰近區住宅透天建案占8成以上，少有大樓住宅，桂田善化建案主打南科高階族群，將蓋4棟大樓，第一期是2棟26層樓建築，每戶坪數約在17到70坪，格局密1到3房，能滿足家庭及單身族群，一樓規劃為商業用店面，以貼近民生為主，預計2021年完工，目前預售部分成交近5成。

鄰近區房仲業評估，桂田建案將對善化地區房地產產生重大影響，因為桂田目前開價是善化區最高，每坪22萬到28萬，比其他建案約高出5萬到11萬元，加上一樓為商業用，可能連帶影響周邊房價成長2到3成，順勢帶動周邊發展。

房仲業者說，近2年是地產業寒冬，主要受到政府打房政策影響，104年房地合一稅公告，105年起施實讓投資客大減，因此，善化鄰近區房地產表現平平，日前因台積電5奈米廠動工，及3奈米廠留南科影響，租屋與房屋成交率稍有成長，租屋率甚至達9成將近滿租，但目前市場呈觀望狀態，預期「台積電效應」將在設廠大舉徵才前後，會再有一波「租屋及購屋潮」，但也有業者認為，明年選舉房地產也將再波動，房產市場看好。