7天中客團須備接替駕駛 遊覽車公會：會讓司機更操勞

2017-11-16 19:03

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕交通部觀光局昨日修正「旅行業接待大陸地區人民來台觀光旅遊團品質注意事項」，規定12月1日起，7天6夜以上行程，須安排輪調遊覽車駕駛人，並可視需求更換車輛。對此政策，今日中華民國遊覽車客運商業同業公會全國聯合會理事長林建良表達反對意見，認為旅行社在節省成本的情況下，可能會將行程趕在7天內跑完，豈不是會讓司機更操累。

遊覽車全聯會表示，行政院正準備修正勞基法，鬆綁7休1的規定，讓不同行業有彈性的作法，觀光局在勞基法修正前，突以行政命令來規範旅行社和遊覽車公司，不符人民的期待；認為妥善規劃旅遊行程，才是防範遊覽車駕駛超時工作的正理。

且一部遊覽車是配備一名駕駛員，該駕駛員對這部車輛性能熟知，與乘客經6天的相處，彼此也已熟悉，甚至產生旅遊的感情；中途更換駕駛，新駕駛初來乍到，不僅跟乘客不熟、車輛性能也不是駕輕就熟情況下，起不是至乘客於更不安全之境。對於觀光局以一紙行政命令，欲顛覆旅行社與遊覽車公司，長期以來的市場操作手法，遊覽車全聯會認為中客旅遊團是未蒙其利，反受其害。

另外，遊覽車全聯會建議政府相關單位，需重視駕駛員休息品質，廣泛在各大風景區及國道休息站設置司機休息室，休息室設備應有空調設備，讓駕駛可以看電視、適當補眠等。避免讓長途開車的司機，夏天溫度高時，配合環保政策不可發動引擎吹冷氣，待在像烤箱的車內；天氣冷時整個車子似冰櫃，完全無法讓司機充分休息。