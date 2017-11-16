樓高262公尺！水湳智慧營運中心 將成台中最高地標

水湳智慧營運中心建築模型。（記者張菁雅攝）

2017-11-16 18:26

〔記者張菁雅／台中報導〕位於台中水湳經貿園區的智慧營運中心競圖結果今天出爐，由劉培森建築師事務所獲選，劉培森建築師結合曾獲普立茲克建築獎的法國建築師波宗巴克，設計出多目標使用的高層塔樓與開放式的數位文化中心，樓高262公尺，將成為台中最高地標。

競圖出爐 劉培森建築師事務所獲選

智慧營運中心是台灣塔的替代方案，前市長胡志強規劃推動台灣塔，現任市長林佳龍上任後停建，調整為智慧營運中心，並重新設計。智慧營運中心競圖共有5家廠商段進入第二階評選，最後由劉培森建築師事務所獲選為最優勝團隊，取得優先議價權。而劉培森建築師事務所與曾獲普立茲克建築獎的法國建築師波宗巴克合作，也成為注目焦點。

智慧營運中心位於水湳經貿園區的核心位置，透過開放式裙樓、空中廊道等設計串連周邊的中央公園、學術綠廊、中台灣電影中心，讓人群可以順暢流動，並將中央公園的廣大綠意透過裙樓坡道植被，延續至內部的公共空間，落實立體綠化的概念。另外，建築外牆立面利用燈光變化，創造節慶時的都市亮點。

智慧營運中心工程費67億元，樓高262公尺，完工後將成為台中最高地標，預計107年底完成細部設計及工程發包上網，108年下半年動工，111年底完工。

評選委員會召集人、亞洲大學副校長劉育東說，水湳智慧營運中心不但是台中新地標，也將讓台中增加一座普立茲克建築獎得主的作品，加上貝聿銘設計的路思義教堂、安藤忠雄的亞洲大學現代美術館、伊東豊雄的台中歌劇院、妹島和世的綠美圖，台中市可說是普立茲克獎得主作品最密集的城市。