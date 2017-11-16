積欠200萬元勞健保不繳 執行署扣車要求清償

2017-11-16 18:07

［記者魏瑾筠／桃園報導］法務部行政執行署祭出專案追緝欠繳大戶，全國13個分署昨天同步執法，桃園分署今再查扣一輛黑色轎車，車主林姓男子開設養護中心，卻積欠勞健保費近200萬元，個人另積欠4000多元的停車費。

桃園分署表示，該男長期積欠勞健保費及停車費未繳，因此行政執行官將他的車子查扣、拖吊至富國路100號，並通知林男到案提出清償計畫。

桃園分署說，實施車輛查扣至今已累積到第8輛，目前已有車主表明不願繳納，如不按時清償，車輛將被拍賣。