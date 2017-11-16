綠能屋頂優惠躉購地方做莊 嘉義台中台南意願強

2017-11-16 18:25

〔記者黃佩君／台北報導〕經濟部今推出綠能屋頂方案適用優惠躉購費率，由地方政府肩負整合角色，地方並可獲得3%回饋，預計先有3縣市優先投入第一階段。能源局長林全能表示，近期已拜會不少縣市，包括嘉義、台中、台南都有很強意願，此外包括彰化、雲林也有興趣，不少地方都表示可透過村里長等整合社區。

經濟部推出方案中，由地方政府擔任整合屋頂角色，一次整合上千戶以達到規模經濟，地方政府可因此獲得優惠躉購費率中的3%，可作為綠能發展基金。林全能說，在方案推出前他已拜會過不少縣市，包括嘉義、台中、台南都有很強意願，此外彰化、雲林也有興趣；能源局會先行篩選出3個縣市作為指標，在方案公告日起半年內優先投入，每縣市整合1000戶。

鼓勵基層參與 嘉義市擬將回饋分配到區里

林全能說，能源局試算經濟規模，希望一次能夠整合50MW場域，但若以每戶30坪、10kW計算，一次要整合5000戶，的確是比較多；但在試驗階段每次整合1000戶，可先達到示範效果。

對如何整合，林全能也說，他拜會地方政府，感覺地方的確有做法與信心來回應政策，例如嘉義市長涂醒哲就表示將會同區和里來做整合，讓里長及區長扮演更多角色，而地方政府也會把3%的回饋給予區跟里，相信以這種方式有誘因可結合更多地方參與。

根據能源局目標，將在2020年完成整體2GW建置；若以每區5000戶計算，地方將整合20萬戶、40區民眾。