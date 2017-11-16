挖掘社區博物館 老中青共筆家鄉導覽手冊

2017-11-16 18:14

〔記者邱灝唐／台南報導〕「自己的家鄉自己寫。」台南市安南區長安國小今日舉辦「社區博物館導覽手冊」發表記者會。這本由國小師生及社大台江分校學員合力完成的手冊，記錄當地各項故事及文物。對此，長安國小校長張隆慶表示，學童有這群親鄉愛土的台江人實在很幸福。

這本手冊包含新寮、布袋嘴及公親寮3個庄頭的故事，除了講述地名由來之外，也介紹各項風土名情，例如出身新寮的大木匠師「陳便」，從日治時期就被徵召到東部興建移民村和宿舍，之後更被台南各庄爭相延攬蓋廟，其作品遍布北門、將軍及安南區等地。當地耆老表示，當年有工班想測試陳便的實力，因此刻意將一條小屋樑抽走，沒想到一眼就被他看穿，自此聲名大噪。

另外，手冊也記載建於1929年的長安水路工作站、走過半世紀的「清德腳踏車行」及陪伴庄頭30幾年的「阿豐麵店」等在地風情，讓這些回憶從歷史的塵埃中再度回到世人，特別是小孩子眼前。

社大台江分校執行長吳茂成指出，現在的社區導覽太過死板，宛如教條式的講課，「學生會聽我輸你」，只有讓他們親自走訪才會有感情，因此製作團隊先讓民俗文化班的學員找出藏在各地的故事，再由孩子們親自採訪。

台江文化促進會理事長翁育民更說，安南區有著很棒的文化，卻一直被外界視為鄉下而塞進許多鄰避設施，所以這次不僅要保存文化，更是拚一口氣讓大家知道台江的好。