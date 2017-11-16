遠航首航台中、金門 大送5折優惠票

遠航ATR72-600 班機台中首航金門，抵達金門尚義機場受到灑水儀式歡迎。（記者吳正庭攝）

2017-11-16 18:17

〔記者吳正庭／金門報導〕金門、台中空中航線今天起增加生力軍，才完成民航局5階段認證、取得營運許可及航線證書的遠東航空，即日起以1天3班的能量投入營運；不少旅客感受到首航喜氣，認為多一項選擇，對旅客就多一分便利。

繼現有立榮、華信航空，一直積極拓展空中廊道的遠航，在組成ATR72-600 機隊後也加入台中、金門航線；中午約11時50分，編號B-28068的班機滿載70名乘客，順利滑進金門尚義機場跑道，台中、金門首航任務順利達陣。

1名拿到限量69折機票、前往中國小三通的女生說，1000出頭的價錢很便宜，航行過程很穩；另名女生更訝異的說，不知道搭上的是首航班機，且能買到優惠價格很開心。

遠航金門站代主任陳鈺祥說，慶祝遠航ATR新機隊首航，除贈送首航乘客國內不限航點單程5折優惠機票兌換券，17日至30日止每航班前30名報到的台中往返金門、馬公航線旅客，贈送國內航線不限航點單程5折優惠票；另外，官網（http://www.fat.com.tw）至12月18日止推出台中、金門航線1206元起之69折限量購票優惠。

第三好禮，遠航小三通套券旅客，持11月至12月期間搭機的套券換開登機證兩張、限同1人，可至金門機場遠航小三通櫃檯兌換限量精美禮盒。（活動內容參閱http://www.urtraveller.com/）。