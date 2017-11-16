中壢污水下水道今動工 可造福120里、超過60萬人

2017-11-16 18:11

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市長鄭文燦今天出席中壢地區污水下水道系統BOT計畫開工動土典禮，他表示，此BOT案在桃市升格前延宕6年，原地踏步；升格後市府不但除弊，更要興利，以「開大門、走大路」方式招商，採取主幹管先做，再做水資源回收中心的策略，於104年9月獲內政部營建署審查通過，經過公平透明的招標程序，由中鼎工程公司與欣達環工公司聯盟為最優申請人，整項工程面積約6017公頃，預計19年內分階段、分區域進行工程施作，且採推進工法取代明挖工法，完工後預計可服務南桃園地區120個里、造福超過60萬人。

鄭文燦表示，這項計畫集污範圍包括中壢及內壢交流道附近特定區、中壢平鎮都市計畫區、中壢龍岡地區都市計畫及高鐵桃園車站特定區等地區，預計興建長246公里的污水下水道管網系統，以及一座全期每日污水處理量達15萬6800噸的水資源回收中心。這項BOT案建設經費154億元，用地交付後特許營運35年，35年營運期的污水處理總經費為467億元。

鄭文燦說，污水下水道、雨水下水道是城市的基本建設，桃園市規劃12個污水下水道系統，目前8個系統在施工中。桃園升格前，污水下水道接管率不到6％，是6都最低，也是各縣市排名倒數第3。市府站在新的起跑點往前衝，截至今年10月為止，接管率已近12％，自己也曾像「忍者龜」進入下水道，每個數字、每個小數點，都顯示在地底下工程人員的辛苦與汗水。市府會盡最大的決心，目標在8年內完成60％的接管率。

市府規劃再生水循環經濟計畫，在水資源回收中心增設再生水處理廠，正辦理可行性評估及先期計畫等作業，總經費約30億元，鄭文燦向與會的內政部政務次長花敬群爭取補助。

對此，花敬群肯定桃園的起步雖慢，發展速度可能是6都最快，過去的臭水溝即將發展成為親水公園，蓋在馬路底下的幹管將帶來美麗的環境。他相信污水處理廠不只改造生活環境，也與產業用水息息相關，未來各產業也更放心在桃園進駐、開發，此案是市府與內政部合作的成功案例及典範。