柯P化身玩家宣傳電競 網友躁動：最狂BYOC在這

亞洲最大電競嘉年華「WirForce 2017」即將於本月23日在台北花博公園爭艷館登場，平日公務繁忙的台北市長柯文哲日前也抽空參與拍攝宣傳影片，並化身為「重量級玩家」。（圖擷自4Gamers臉書）

2017-11-16 18:09

〔即時新聞／綜合報導〕亞洲最大電競嘉年華「WirForce 2017」即將於本月23日在台北花博公園爭艷館登場，平日公務繁忙的台北市長柯文哲日前也抽空參與拍攝宣傳影片，並化身為「重量級玩家」。影片在網路曝光後引發不少網友直呼柯P好潮，並紛紛笑稱「阿伯出來嗨了」、「可以跟柯P挑皮卡丘打排球嗎？」等。

「WirForce 2017」電競嘉年華將於11月23日至26日展開，本次一樣邀請多國電競選手、知名遊戲實況主、玩家一起日夜狂歡共度80小時不斷電，柯文哲也在第3支宣傳影片現身，化身BYOC玩家搬著自己的專屬電競裝備進入BYOC玩家區同樂。

在官方貼出最新的宣傳影片後，不少網友紛紛把焦點放在柯P身上，他在念到「WirForce」時的口音逗樂不少網友，紛紛笑稱「歪喔後絲XDDDDDDDD」，也有網友開玩笑的表示「那頭真的不是P上去的嗎」、「市長的電腦會不會組太好？」、「靠妖 我一開始以為他推葉克膜出來xDDDD」、「我想看柯P玩新接龍啊！」、「柯P開台啦！」、「柯P直播啦！」

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