職災補償金設專戶不得扣押 立委蔣萬安等提案初審通過

2017-11-16 17:38

〔記者李雅雯／台北報導〕立法委員蔣萬安等人提案「勞基法第61條條文修正草案」，增列勞工職業災害補償金開立專戶存放，不得用為抵銷、扣押、供擔保或強制執行的標的，今天在立法院社會福利及衛生環境委員會初審通過。

蔣萬安在會中指出，勞工遭受職業災害時，其家境已是瞬間困頓，若其職業災害補償金再因其他債務影響，受到債權人扣押，對於勞工本身和其遺屬又是打擊，讓狀況更糟，提案可就職業災害補償金開立專戶，專款專用，不挪為他用。

蔣萬安也提到，設立專戶的作法已落實在國民年金法、勞工退休金條例和其他年金、給副制度。